Santo André antecipa início da Operação Chuvas de Verão

Por causa das condições climáticas extremas ocasionadas pela influência do fenômeno El Niño, a Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Proteção e Defesa Civil, antecipou em 15 dias o início da Operação Chuvas de Verão 2023/2024. Previsto para começar em 1° de dezembro, o programa já está em vigor desde quinta-feira (16) e vai até abril de 2024, e busca minimizar os impactos negativos das chuvas para a população.

Entre as principais ações da operação estão análise de cenários de risco, monitoramento constante de dados meteorológicos, hidrológicos e geológicos, atuação de equipes 24 horas para aumentar o tempo de resposta para atuar em situações de emergências, entre outras medidas.

Para as ações de prevenção, o município conta 500 câmeras de monitoramento e 26 centrais meteorológicas próprias. A administração está instalando 78 pluviômetros (equipamento que mede a vazão de água dos rios e córregos) e 506 bocas de lobo inteligentes, que contam com um sensor que informa se o cesto está cheio e emite um alerta.

Além da Operação Chuvas de Verão, a administração anunciou durante o evento de lançamento uma série de obras de macrodrenagem urbana para o município com início previsto para o primeiro semestre do próximo ano. O objetivo é aumentar o armazenamento e escoamento da água em bairros com históricos de enchentes e desastres por conta das chuvas. Com investimento de cerca de R$ 175 milhões, os locais que receberam o conjunto de intervenções são o Núcleo Maurício Medeiros, Vila Pires e Vila América.

Com previsão de início para fevereiro de 2024, o Núcleo Maurício de Medeiros deverá passar por expansão da canalização, totalizando 1.152 metros, sendo 945 metros do córrego Maurício de Medeiros e 207 metros do córrego André Magini. O local receberá ainda iluminação pública, abertura e pavimentação da Avenida Maurício de Medeiros, e sinalização viária para reduzir os pontos de descarte irregular, pontos de alagamento e áreas de risco.

Na Vila Pires serão construídos sete microreservatórios, com capacidade total de armazenamento de 5,3 mil metros quadrados. A ação integrada busca diminuir os alagamentos em toda bacia do córrego Guarará, e as obras devem ter início entre março e abril do próximo ano, com previsão de entrega de 18 meses.

A Vila América receberá uma estação elevatória de águas pluviais com troca de tubulação de recalque, substituição de bombas atuais para bombas submersíveis para aumentar a vazão da água de 492 litros por segundo para 2.000 litros por segundo, e alteamento de 1,2 metros do muro do estanque periférico.

Durante o evento de lançamento do programa no Paço, que contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), do vice-prefeito e coordenador da Operação Chuvas de Verão, Luiz Zacarias (PL), do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti, do presidência da Câmara, Carlos Ferreira (Republicanos), entre outras autoridades, o tucano informou que o município utiliza a tecnologia para criar e implantar novos modelos de drenagem urbana para se adaptar aos fenômenos climáticos.

“A mudança climática já é uma realidade, aquilo que ouvíamos sobre aquecimento global, camada de ozônio, queimada das florestas, a consequência chegou, não é mais para o futuro. Para encarar esses fenômenos utilizamos ferramentas tecnológicas para criar novas soluções para minimizar os impactos negativos para a população. A Operação Chuvas de Verão é uma das mais importantes, e já estamos com preocupação imediata para este fim de semana, cuja previsão não é boa, principalmente com relação aos ventos”, pontuou Serra.

Para receber alertas meteorológicos, o munícipe pode enviar um SMS com o Cep da residência para o número 40199, ou acessar o portal da Defesa Civil para se cadastrar e receber as informações pelo Whatsapp. Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.