Mauá amplia programa Troca Verde, que chega ao Jd.Éden

A Prefeitura de Mauá e o Fundo Social de Solidariedade realiza até o fim do mês a expansão do Troca Verde, iniciativa que tem o objetivo de reforçar a conscientização da população e desestimular o descarte irregular de resíduos. Um novo ponto para efetuar a troca está sendo criado no Jardim Éden.

Na terça-feira, a equipe de educação ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, percorreu a região orientando sobre a coleta porta a porta de lixo, reforçando a importância de manter o bairro limpo e cadastrando interessados em participar do Troca Verde, quando 3 kg de recicláveis entregues pelos moradores, nas datas estipuladas, podem render um kit de alimentos ou ração para cães e gatos.

Além do Jardim Éden, já iniciaram os estudos para a chegada do Troca Verde ao Jardim Canadá. No último sábado, uma palestra foi realizada na Escola Estadual Professora Maria Expedita Silva, para apresentar o programa e reforçar a importância da destinação correta de resíduos.

Os itens arrecadados no Troca Verde são encaminhados à Coopercata (Cooperativa de Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável de Mauá), o que ajuda a gerar emprego e renda a esses trabalhadores, além de prevenir o descarte irregular.

A Prefeitura de Mauá destina ao aterro sanitário, em média, 89 mil toneladas de resíduos por ano – 30% desse total poderiam ser reciclados, ajudando também a prolongar a vida útil do espaço de destinação do lixo orgânico.

Nos primeiros quatro meses de atuação na primeira região, a divisa dos jardins Ipê e Oratório, o programa gerou bons resultados. Cerca de 60 famílias foram beneficiadas, com mais de meia tonelada de alimentos entregues, além do recolhimento de 360 kg de recicláveis.