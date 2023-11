Gaby Amarantos vence categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2023

Gaby Amarantos venceu na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa do Grammy Latino 2023, com o álbum TecnoShow. No discurso de agradecimento, a cantora agradeceu às suas raizes, a periferia, as mulheres pretas e a Amazônia. É a primeira vez que a cantora ganha o gramofone dourado!

-Sou um artista da floresta Amazônica brasileira. Estou aqui vestida de Sumaumeira, uma árvore da Amazônia que tem grandes raízes. Preciso dizer que precisamos cuidar da nossa floresta e uma forma de cuidar é ouvir sua música e conhecer sua cultura, discursou.

E continuou agradecendo ao falar sobre sua trajetória musical:

-Faço música da preriferia negra de Belém do Pará. Sou uma artista independente e estou há 20 anos trabalhando com este ritmo. Esta é minha terceira nomeação e recebo com muita alegria e honra.

E além da paraense, Gaby, o saudoso João Donato venceu o prêmio póstumo do evento, de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com Serotonina, lançado em agosto de 2022. O artista morreu em setembro, aos 88 anos de idade. Mas teve tempo de ganhar a estatueta ainda em vida, em 2010, na categoria de melhor álbum de jazz latino.