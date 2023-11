Guto resgata Clóvis na articulação

Quando Guto Volpi (PL) tomou posse como prefeito definitivo de Ribeirão Pires, no fim de 2022, uma de suas primeiras ações foi adotar identidade própria da gestão. E, para isso, optou por se descolar da imagem do pai, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PSD), que havia sido cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Afastou aliados diretos de Clóvis e passou a tocar a administração sem tantos conselhos do patriarca. Agora, que se vê é uma situação diferente. Tem aumentado o número de agendas que Clóvis e Guto aparecem juntos – a mais recente foi uma visita da dupla ao recém-empossado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes Marco Bertaiolli. Aos poucos, Clóvis vem retomando as rédeas da condução política do filho.

Sinais

Alguns sinais de alerta foram emitidos para que o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), voltasse a ter o pai, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PSD), como conselheiro político número 1. Um dos mais claros envolvem pesquisas extraoficiais de intenções de voto, que colocam o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) bem posicionado. A expectativa do núcleo duro do Paço era a de que, neste momento, com obras e eventos culturais espalhados por Ribeirão, o nome de Gabriel tivesse menos em alta. Outro foi o fato de Gabriel ter aberto conversas com figuras políticas próximas de Clóvis, mas que viraram o nariz para Guto.

Atividade

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC participa hoje, às 19h, de um evento online para discutir a gestão integrada de municípios para promover a cooperação e a integração de recursos na área da Segurança Pública. O assunto será debatido pelo secretário-executivo do Consórcio ABC, Mário Reali, e pelo secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, primeiro coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Segurança Pública da entidade regional e ex-ouvidor das Polícias de São Paulo.

No evento

Apesar de construir a pré-candidatura a prefeito de Santo André numa raia mais oposicionista, o vereador Eduardo Leite (PSB) mais uma vez participou de atividade do prefeito Paulo Serra (PSDB). Ele esteve na comitiva governista que vistoriou as obras do complexo Santa Teresinha, com abertura de pontes na Avenida dos Estados.

Homenagens – 1

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) prestou homenagens ao ex-prefeito de São Bernardo Tito Costa, que morreu no mês passado aos 100 anos. Tito Costa foi um renomado jurista, sobretudo da área eleitoral.

Homenagens – 2

“Era uma pessoa muito corajosa no momento que se exigia dele na parte política, e um excelente advogado, uma pessoa simples e muito atenciosa, generosa. Era muito respeitoso e muito incisivo nas suas defesas perante a Corte Eleitoral, e pude compreender a grandeza e admiração que ele recebia por todos os advogados e todos da Corte”, destacou o presidente do TRE-SP, desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia.

Aplausos para a saúde de Santo André

A Secretaria da Saúde e os profissionais de saúde de Santo André foram foco, recentemente, de três requerimentos de aplausos por meio de diversos vereadores da cidade em razão dos bons serviços prestados em campanhas realizadas na cidade. Um dos ofícios, da Dra. Ana Veterinária (União Brasil), assinado por todos os 21 vereadores, parabeniza os profissionais da saúde pelas ações do Outubro Rosa. Outro, do vereador Eduardo Leite (PSB), lembra o Dia Nacional da Vacinação, celebrado em 17 de outubro. Por fim, outro ofício, também do socialista, exalta o Dia Nacional de Doação de Órgão, comemorado dia 27 de setembro.