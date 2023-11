Gente como a gente! Dulce Maria come coxinha com ketchup em bastidores de show

Dulce María está amando sua temporada no Brasil e apreciando as delícias da culinária brasileira! Enquanto se preparava para uma das apresentações, a cantora foi fotografada em um momento bem gente como a gente enquanto comia uma deliciosa coxinha com ketchup.

Vale pontuar que Dulce já declarou o seu amor pelo Brasil várias vezes.

Nos cliques também é possível ver que a cantora usou uma jaqueta jeans personalizada com seu nome escrito na manga. Nos últimos dias, a mexicana ainda publicou em suas redes sociais que estava se deliciando com um pão de queijo durante o café da manhã do hotel em que estava hospedada.