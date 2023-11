Mulher de Zé Vaqueiro mostra filho hospitalizado: 'Não vemos a hora de te levar pra casa'

Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, mostrou o filho caçula, Arthur, que está hospitalizado desde o nascimento, e fez um desabafo nas redes sociais. Ele sofre com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor, que confirmou que o bebê continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sem previsão de alta.

"Meu amorzinho, eu tenho tanto orgulho dessa batalha que estamos enfrentando juntos. Eu, o seu pai e os seus irmãos não vemos a hora de podermos levar você para casa, para o nosso lar", disse ela no Instagram nesta quinta-feira, 16.

O bebê nasceu no final de julho e precisou ficar internado para tratar a Síndrome de Patau, condição rara caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra.

Recentemente, Zé Vaqueiro e a mulher viajaram para Fernando de Noronha com a família durante a internação de Arthur e foram alvos de críticas nas redes sociais. Os dois também são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13.

Na ocasião, o cantor publicou um vídeo e uma nota explicando que tomou a decisão em prol da saúde mental da família.