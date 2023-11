Cumprindo agenda de shows com o RBD, Dulce María é diagnosticada com bronquite

Os fãs com certeza estão torcendo por melhoras! Nesta quinta-feira, dia 16, Dulce María fez uma atualização do seu estado de saúde em suas redes sociais. A cantora, que está cumprindo agenda de shows com o RBD no Brasil, contou que foi diagnosticada com bronquite após uma gripe viral.

Queridos amigos, como sabem, desde segunda-feira não tenho estado bem. Tenho tido febre, muita tosse e dor nas costas e agora estou rouca. Já medicada desde terça. O médico disse que é um vírus (nem Covid, nem Influenza). Começou com uma gripe viral que se converteu em bronquite e por isso quase não tenho voz.

Dulce ainda explicou que mesmo sem voz irá dar tudo de si no palco.

Nada me dá mais impotência porque queria estar 100% para poder dar a vocês o melhor junto com meus companheiros depois de tanto tempo esperando por esse momento. Queria mantê-los informados para que saibam como está a situação. Estaremos lá com vocês esta noite dando o melhor até onde o corpo permitir.

Vale pontuar que o grupo ainda tem mais quatro shows no Brasil.

Além de Dulce Maria, Anahí também se pronunciou sobre seu estado de saúde nesta sexta-feira, dia 16. A cantora revelou que está passando com os médicos e que ainda não sabe o que tem.

Querido Brasil, ainda não sabemos o que tenho. Os médicos já estão aqui e vamos fazer exames. Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem.