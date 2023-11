Marcelo Teixeira confirma candidatura à presidência do Santos

Marcelo Teixeira tentará voltar à presidência do Santos, 14 anos depois do fim de seu último mandato, em 2009. Em comunicado à imprensa, divulgado nesta quinta-feira, a equipe do dirigente informou que a candidatura será lançada na manhã desta sexta, às 11 horas, no Consistório da Universidade Santa Cecília, em Santos. As eleições santistas estão marcadas para o dia 9 de dezembro.

Teixeira tem, no total, 12 anos como presidente do Santos divididos em dois períodos. O primeiro foi de 1991 a 1993, e o segundo de 2000 a 2009. Durante sua gestão, o clube do litoral paulista foi campeão brasileiro de 2002 e de 2004, além de ter vencido o Paulistão em 2006 e 2007. Depois do mandato final, ele presidiu o Conselho Deliberativo entre 2018 e 2020, quando José Carlos Peres liderava a gestão.

"O clube vem ficando cada vez mais distante da disputa por títulos e, mais grave, amargando desclassificações precoces, não participando de torneios importantes como a Libertadores da América e a Copa do Brasil e correndo riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nossa categoria de base já não revela tantas joias. Estas são as consequências da falta de gestão que acometeu o Santos. Eu sofro com esta situação e sei que vocês sofrem também. Decidi colocar o meu nome a disposição do quadro associativo para fazer o Santos ser grande de novo", escreveu Marcelo Teixeira nesta quinta, em suas redes sociais.

Até agora, cinco grupos decidiram lançar candidatos, mas apenas dois registraram a candidatura: os que têm Ricardo Agostinho e Wladimir Mattos como cabeças de chapa. Maurício Maruca e Rodrigo Marino já se colocaram como candidatos, mas ainda não se registraram. Vagner Lombardi, que também iria concorrer, retirou a candidatura. O prazo para registros termina domingo.