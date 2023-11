Citroën C3 Live Pack 1.6: automático parte de R$ 93.990

O Novo Citroën C3 passará a ser oferecido no Brasil na inédita versão Live Pack com motor 1.6 16V e câmbio automático de seis marchas. Com essa novidade, o único hatch com atitude SUV do mercado passa a ser o carro automático mais acessível do Brasil.

O modelo, que já começou a ser vendido nos concessionários Citroën de todo o país, parte de R$ 93.990 na modalidade e-commerce.

O conjunto mecânico do Novo C3 Live Pack é composto pelo motor 1.6 16V de até 120 cv associado a um câmbio automático de seis marchas autoadaptativo com opções de trocas sequenciais pela alavanca e modo Eco.

Esse conjunto associa robustez, eficiência e performance com baixo custo de propriedade, reforçando a acessibilidade 360º presente em todos os modelos da Citroën.

O Novo C3 Live Pack 1.6 Automático agrega todos os itens da versão Live Pack 1.0, incluindo o rápido e intuitivo Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e travas elétricas (com telecomando na chave) e controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa.

Ele também agrega rodas de liga-leve de 15”, alarme e bancos dianteiros com encosto de cabeça ajustáveis. Além disso, ele carrega todas as virtudes do Novo C3, com amplos ângulos de entrada e saída, 18 cm de vão livre do solo, excelente espaço interno e o maior porta-malas da categoria, com 315 litros (padrão VDA).

A novidade complementa a gama e ficará posicionada entre o Novo C3 Feel 1.0 e o Novo C3 Feel Pack 1.6 Automático, tornando-se uma alternativa diferenciada para quem busca um modelo confortável, acessível e com versatilidade.