Anahí, do RBD, tem febre e passa mal em dia de show em SP: 'Meus ossos doem'

Anahí preocupou fãs após revelar que está doente e com febre de 38,6ºC em dia de show. Ela se apresenta com o grupo mexicano RBD com a turnê Soy Rebelde 2023 nesta quinta-feira, 16, no Allianz Parque, em São Paulo.

"Meu Deus! Tive a pior noite. Os meus ossos estão doendo, não sei o que acontece. Acho que não é covid porque tive recentemente pela quinta vez", disse a cantora nos Stories do Instagram.

Mais tarde, Anahí contou que os médicos não sabem o que ela tem, mas que exames já estão sendo realizados. Ela ainda afirmou que fará os próximos shows da turnê.

"Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem", escreveu a artista no Instagram na tarde desta quinta-feira, 16.

A notícia da doença de Anahí veio depois de Dulce Maria, outra integrante do RBD, também revelar que havia adoecido. Assim como a companheira de grupo, ela deu a notícia para os fãs pela rede social e disse que daria o seu melhor no show.

O Estadão entrou em contato com a Live Nation, produtora dos shows do RBD no Brasil, para saber se o estado de saúde de Anahí afetará a apresentação desta quinta-feira, 16, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto.

A assessoria de Dulce Maria, inclusive, afirmou ao Estadão que a artista também continua muito doente, mas que fará o show de hoje normalmente.

Ao todo, são oito apresentações do grupo pelo Brasil com ingressos esgotados. Eles já passaram pelo Rio de Janeiro e fizeram duas apresentações em São Paulo, no Estádio Morumbi. Entre os dias 16 e 19 de novembro, os mexicanos tocam no Allianz Parque.