Cristo Redentor irá homenagear Taylor Swift, diz prefeito do Rio durante evento

Ela mal chegou no Brasil e já está dando o que falar! Taylor Swift terá homenagem no Cristo Redentor durante sua estadia na cidade. A declaração foi dada durante o anúncio do Plano de Verão, onde também são divulgadas informações sobre a organização da cidade durante a estação.

O prefeito da cidade carioca, Eduardo Paes, declarou em suas redes que já na noite desta quinta-feira, dia 16, a homenagem já poderá ser apreciada. E ainda comparou a cantora ao saudoso Michael Jackson! Leia:

Só para dizer que os swifties que hoje à noite o Cristo Redentor vai homenagear a presença, o Michael Jackson dos tempos atuais, nós vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os swifties., escreveu Eduardo.

Pedido dos fãs

Mas não foi tão fácil assim convencer a prefeitura da cidade a fazer a homenagem! A mobilização dos fãs - conhecidos como Swifties - iniciou na última segunda-feira, dia 13, no X, antigo Twitter. Os apaixonados pela loirinha pediam a homenagem para a cantora no patrimônio, porque já é comum tributos assim no Cristo, e é a primeira vez em 11 anos que Taylor vem ao Brasil! Além de fazer seu primeiro show para os fãs brasileiros também!

O assunto repercutiu tanto nas redes sociais que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondeu sugerindo que o pedido fosse levado para o Padre Omar, o responsável pela escultura. E então, o Padre confirmou a alternativa pelas redes, com uma condição: que fosse arrecadado mais de 20 mil unidades de panetone e água mineral até às nove da noite desta quinta, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Os fãs toparam! Agora é só esperar...

Chegada ao Brasil

Taylor Swift desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta quinta-feira, dia 16. A artista se apresentará na cidade carioca na próxima sexta, dia 17, e nos dois dias seguidos. E depois partirá para a capital paulista para cobrir a agenda de mais três shows.

Mais de sete mil pessoas acompanharam o voo da artista, que saiu de Nova Iorque. Os fãs acompanharam o avião por um aplicativo que vê voos do mundo inteiro em tempo real. Com chegada no aeroporto do Galeão, os admiradores da cantora já estavam à espera para vê-la, mas é claro que a artista não saiu pelo portão principal.