Neymar Jr. encanta ao publicar foto da filha com uniforme do Brasil: Preparados para torcer

Alerta de fofura! Neymar Jr. decidiu explodir o fofurômetro nesta quinta-feira, dia 16. O craque brasileiro, que está se recuperando de uma cirurgia após sofrer uma lesão, usou as suas redes sociais para compartilhar um registro da sua caçula, a pequena Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Em clima de jogo, já que o Brasil irá enfrentar a Colômbia pelas eliminatórias da Copa, o jogador mostrou a herdeira com o uniforme da seleção e deixou os seus internautas encantados.

Hoje tem jogo do Brasil e aqui já estamos preparados para torcer?.VAMOS BRASIL, escreveu.

Claro que através dos comentários, os internautas se derreteram pela pequena. E com razão, não é mesmo?!

Recentemente, Neymar chamou atenção ao mostrar o seu novo visual em suas redes sociais. Para surpresa dos fãs, ele surgiu careca e brincou com o momento.