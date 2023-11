EBAC: hackathon em SP tem premiações de até R$ 5 mil; veja como participar

A EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, promove, em São Paulo, nos dias 24 e 25 de novembro o seu primeiro hackathon focado em soluções tecnológicas para o mercado de logística, desenvolvimento de aplicações, melhoria de processos e novas soluções.

O evento gratuito, que é destinado para alunos e público geral, ocorre de maneira presencial, sendo o primeiro dia na Arena WeWork da EBAC e o segundo no CUBO Itaú, dentro do evento XRBR Summit.

Estudantes de Marketing, Negócios, Programação e Dados da edtech vão formar 10 times, com cinco integrantes em cada um, para competir pela premiação de R$ 5 mil para o 1º lugar, R$ 3 mil para o 2º colocado e R$ 2 mil para o 3º em uma experiência única em que eles colocam os seus conhecimentos à prova.

Além disso, outras 10 vagas estão disponíveis para participação universal, uma em cada equipe, totalizando assim 60 pessoas na dinâmica.

O case do hackathon será fornecido pela Martin Brower, empresa de soluções integradas para a cadeia de abastecimento e logística, e o programa tem o objetivo de proporcionar um momento prático com essa companhia do mercado, gerando networking e conexões entre os alunos e os negócios participantes.

As inscrições podem ser feitas até 20/11 por meio do link.

Como vai funcionar a dinâmica

No dia 24, o evento começa às 15h na Arena WeWork da EBAC e vai até às 22h no formato presencial. Após, as pessoas podem optar por continuar remotamente o hackathon com os seus times. No dia 25, às 11h, o evento continua no CUBO Itaú, com apresentações finais até às 17h.

Ao todo, os estudantes terão 48h para discutir ideias, colaborar e criar as suas soluções para o seu projeto, levando em conta as informações disponibilizadas para eles e os seus conhecimentos profissionais, para depois apresentar em forma de pitch.