Carlos Alberto de Nóbrega dá detalhes de acidente doméstico: - Tive muita sorte

Carlos Alberto de Nóbrega deu um baita susto nos internautas ao revelar que estava internado após um acidente doméstico. O apresentador do A Praça é Nossa sofreu uma queda no sítio da família, na última semana, e foi levado ao hospital, apesar de não querer. Ao Fofocalizando, o próprio artista confirmou que ficará sob cuidados médicos até a próxima sexta-feira, dia 17, mas não está na UTI.

Nóbrega contou que tudo aconteceu enquanto ele curtia muito o sol no sítio. O apresentador estava tomando um banho de piscina quando a família decidiu assar um churrasco. Para se sentar nas cadeiras, ele escolheu tomar uma chuveirada, mas acabou tropeçando:

- Levei um susto muito grande, porque eu estava na piscina lá no sítio no sábado, estava uma alegria. Tirei uma foto, até publiquei. Estava de sunga e chapéu mexicano dançando. A gente ia comer um churrasco, [mas pensei: vou] tomar um chuveirinho para tirar o óleo do corpo e já desço. Levei um tropeção em um degrau bem grande, como se fosse um patamar, não era escada, não. Tive muita sorte. Sabe quando você leva um tropeção e tenta parar de não cair? Aquilo aumentou minha velocidade. Quando eu vi que ia cair, coloquei a mão esquerda na minha cabeça com medo de dar uma pancada e foi a minha sorte, porque a pancada foi muito forte e a cabeça bateu em cima da mão. A mão parou a batida.

Apesar do grande susto, o apresentador confessou que não teve nenhuma fratura grave, apenas um trincamento em uma das costelas, mas que não está dolorido.