Ana Hickmann surge no camarim do Hoje em Dia: Cada dia mais forte

Ana Hickmann está passando por uma fase delicada após acusar o marido, Alexandre Correa, de agressão. No entanto, ela tem se mostrado resiliente ao manter sua agenda de trabalho, seguindo no comando do Hoje em Dia, na Record TV.

Na manhã desta quinta-feira, dia 16, Ana apareceu no camarim, se preparando para entrar ao vivo no matinal. Na legenda, ela fez uma reflexão:

Cada dia mais forte.

Ana acusou o marido, Alexandre Correa, com quem está junto há cerca de 25 anos, de tê-la agredido no último sábado, dia 11. A apresentadora chegou a abrir um boletim de ocorrência e foi escoltada pela polícia após o ocorrido.