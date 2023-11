Ex-policial reage com tiro e mata assaltante em São Bernardo

Na amanhã de ontem (15), um ex-policial teve o armamento apreendido após assassinar um dos quatro homens que buscavam assaltar sua motocicleta. O caso ocorreu na Avenida Domingos Potomati, no bairro Batistini e foi registrado como legítima defesa pelo 3º DP de São Bernardo do Campo.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a reação do ex-agente partiu do momento em que percebeu que um dos agressores também portava uma arma de fogo. Com tiros, o suspeito portanto foi executado.

Na chegada da polícia, todas as armas foram apreendidas. Até o momento o caso segue em investigações no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, nas categorias de homicídio, legítima defesa, apreensão de objeto, apreensão de veículo e tentativa de roubo.