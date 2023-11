Exposição de obras de Sérvulo Esmeraldo termina na segunda-feira

Uma das principais exposições do calendário cultural de São Paulo em 2023, a retrospectiva Sérvulo Esmeraldo – Linha e Luz entra na reta final da temporada no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, inteiramente ocupado por 110 trabalhos do artista cearense, nascido no Crato, Cariri cearense, que inseriu o Brasil no mapa mundi da arte geométrica ao longo de 70 anos de trabalho continuado, encerrado com sua morte, em 2017, aos 87 anos.

A retrospectiva apresenta esculturas, desenhos, gravuras e objetos do consagrado artista brasileiro, pioneiro no cinetismo e fundamental na consolidação da arte geométrica no Brasil. A exposição termina dia 20 de novembro, próxima segunda-feira. A curadoria é de Dodora Guimarães Esmeraldo e Marcus de Lontra Costa.

Este é o primeiro panorama que o público pode assistir sobre a vigorosa criação do artista desde a morte de Sérvulo Esmeraldo, em 2017. Dá-se ao público um panorama abrangente, histórico e único, caracterizado por formar pontes na arte contemporânea, raras nos dias atuais. Trata-se de um discurso visual iniciado no final dos anos 1950 entre o Crato e São Paulo, que ganhou o mundo a partir do momento em que o artista segue para a França, onde viveu por 20 anos. Convivendo com contemporâneos como Bruno Giorgi, Aldemir Martins e Flávio de Carvalho, para citar alguns, Sérvulo constrói jornada artística cosmopolita e potente no Brasil e na Europa. Dono de um pensamento coletivo do fazer artístico, Sérvulo Esmeraldo também tem a vida e a obra inspirando shows da cantora Paula Tesser – que forma o trio L’Amour com Zé Nigro (baixo e voz) e Dustan (teclado, programação e voz), sábado e domingo, às 16h, no átrio do CCBB São Paulo. O repertório une França e Ceará numa matriz sonora pontuada por momentos da vida do artista. A agenda do setor educativo do CCBB São Paulo também oferece formas de trabalhar com a sombra e a dobra, além de mostrar aspectos da arte cinética, através de vários recursos repletos de inventividade. Pelo conjunto, Servulo Esmeraldo: Linha e Luz significa oportunidade incomum para o público visitar a exposição que recupera um capítulo fundamental da história da arte brasileira.

Nascida na França, Paula Tesser frequentou a casa do artista, que viveu por 20 anos em Paris até retornar ao Brasil na década de 1980, quando se estabeleceu em Fortaleza. Paula Tesser é cantora, socióloga e produtora em música. Em 2007 finaliza o doutorado em Sociologia na Sorbonne, com pesquisa sobre o movimento cultural de Recife, Mangue Beat. Durante os 15 anos em que morou em Paris trabalhou para cinema, televisão e publicidade, emprestando sua voz para variados projetos. Em 2004, gravou o disco “Retratos do Vento” com o compositor cearense Valdo Aderaldo (Fortaleza- Ceará), em 2013 grava seu disco solo VALHA, produzido por Dustan Gallas (Cidadão Instigado), no estúdio Navegantes-SP. Em 2012 integra, como gestora, o Projeto Laboratório de Música na Escola Porto Iracema das Artes (Centro Cultural Dragão do Mar) em Fortaleza.

Desde 2018 vivendo em São Paulo, Paula Tesser conta que a convivência com a família de Sérvulo Esmeraldo, sempre com fortes laços de amizade, é um diferencial para a ideia do show. “Eu convivi com esse grande artista e sua família, sabe encontros que entram pra valer na vida da gente? É esse o caso. Eu dei a ideia do show à Dodora Guimarães Esmeraldo depois de assistir algumas apresentações de um violinista durante a exposição de Marc Chagall também no CCBB. Surgiu a proposta de traduzir a história do Sérvulo em música”, conta Paula. Cada show contará com textos curtos sobre a vida e a obra do artista. Sempre às 16h aos sábados e domingos, o show tem duração de 45 minutos. As últimas apresentações ocorrem nos dias 18 e 19 de novembro.

No repertório do show estão La mer (Charles Trenet), Sous le soleil exactement (Serge Gainsbourg), La chanson de Prévert (Serge Gainsbourg), Démons et merveilles (Jacques Prévert), Parapluie (George Brassens), Ingazeiras (Ednardo), Cebola cortada (Fagner), Pé de espinho (Stones e Rogerio), Tudo blues (Fausto Nilo/ Pepeu Gomes), Galope Razante (Zé Ramalho), Terral (Ednardo), Pode me torturar (Eliane).

Percorrendo a exposição Sérvulo Esmeraldo – Linha e Luz, a oficina "Da Linha ao Espaço" integra o percurso convidando os visitantes a confeccionarem modelos de esculturas inspiradas nas obras do artista e a explorar luz e sombra através da fotografia. Os participantes podem levar para casa suas criações e compartilhar os registros nas redes sociais através das hashtags: #DaLinhaAoEspaço #CCBBeducativoArteECultura #SérvuloEsmeraldoLinhaELuz #ccbbsp

Para os pequenos de 0 a 3 anos, a atividade “Primeiro Brincar” oferece um espaço com objetos táteis para explorações a partir da geometria de Sérvulo Esmeraldo. Já as dinâmicas e brincadeiras da "Oficininha", destinada à garotada de 4 a 7 anos, são conduzidas em um laboratório de experimentações sobre eletrostáticas, luz, sombra e conceitos matemáticos.

As atividades “Que Livro é esse? ”, “Som em Cena” e “InsPiraAção” também acontecem ao longo do mês conectadas às exposições em cartaz. “Que Livro é esse?” proporciona uma imersão na literatura, enquanto "Som em Cena" envolve o público em uma experiência musical e sensorial através da biografia de Sérvulo Esmeraldo . Por fim, "InsPiraAção" oferece intervenções pontuais que aprofundam ou destacam conceitos e detalhes da mostra “Anexa_CCBB: Movimentos Convexos”. Se você visitar o Anexo, novo espaço expositivo do CCBB São Paulo, poderá se deparar com uma dessas ações poéticas.

O CCBB educativo – Arte e Cultura conduz visitas mediadas, visando enriquecer a experiência, expandir o conhecimento e introduzir novos repertórios sobre os trabalhos em destaque. As visitas podem ser espontâneas, agendadas e, também, com o atendimento conduzido na Língua de Sinais Brasileira.

Confira a programação completa em: www.bb.com.br/cultura

A exposição

Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz é formada por 110 obras que direcionam um percurso desde a juventude até a fase madura do artista, que experimenta vários materiais e é incansável na pesquisa e possibilidades de criação. Sérvulo Esmeraldo foi para São Paulo na década de 1950 com a proposta de estudar para o curso da FAU-USP, trabalhou como repórter, ilustrador, projetista em obras para o Campo de Marte e desistiu da arquitetura. Abraçou a arte que foi o que sempre o conduziu pela vida, desde a infância no Crato, Cariri cearense. Após ganhar uma bolsa do governo francês, foi estudar na Escola de Belas Artes, aprofundou conhecimentos sobre a xilogravura, passou a explorar a tridimensionalidade, além de iniciar estudos sobre objetos de arte cinética (está entre os pioneiros). Em seu tempo, recebeu o incentivo de nomes como Bruno Giorgi, Aldemir Martins, Flávio de Carvalho e muitos outros para enveredar pela arte, caminho sem volta. Na atualidade, suas obras estão em coleções do Itaú Cultural, Pinacoteca, MAM, MASP, além de acervos fora do Brasil.

Durante quase 70 anos de produção continuada em São Paulo, na França e no Ceará, Sérvulo Esmeraldo compôs uma sinfonia de formas em diálogo com a luz e o espaço. Sob a curadoria de Marcus de Lontra Costa e Dodora Guimarães Esmeraldo, viúva do artista a exposição, patrocinada pelo Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, ocupa do subsolo ao segundo andar do prédio secular do centro de São Paulo.

“As obras definem o talento e a inteligência do artista que prima pelo rigor em toda sua produção e nas diversas linguagens nas quais transita”, afirma o curador Marcus de Lontra Costa. A exposição traz desde pequenos trabalhos de Sérvulo, de sua história inicial, como gravador, como pesquisador da linha e das texturas, do plano e da bidimensionalidade, até a sua transposição para o espaço tridimensional. Graças ao Instituto Sérvulo Esmeraldo, sediado em Fortaleza, foi possível trazer a público obras que integram um patrimônio artístico de extraordinário valor.

Serviço:

Exposição SÉRVULO ESMERALDO: LINHA E LUZ

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Período: de 30 de agosto a 20 de novembro

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças-feiras

Ingressos: gratuitos, disponíveis em bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB SP.

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Informações: (11) 4297-0600

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas - necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Transporte público: O Centro Cultural Banco do Brasil fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h até o fim das atividades no CCBB.