Ação Territorial oferece série de atividades culturais gratuitas

O Jardim Santo André recebe no sábado (18), à partir das 10h, a primeira edição do ''Nas Várzeas da Poesia – Sarau de Samba e Poesia'', um encontro que pretende agregar várias expressões artísticas e celebrar sambistas, ritmistas, jogadores e escritores e poetas para contribui com o acesso à cultura popular.

O sarau, uma das atividades realizadas por intermédio do projeto Ação Territorial, é organizado pelo Coletivo Samba e Futebol Vila Suiça e acontece na sede da Sociedade Amigos da Vila Suiça, na rua Galiléia, 66, no Jardim Santo André . O encontro terá mais uma edição no dia 16 de dezembro, no mesmo horário. Não é necessário fazer inscrições e a atividade é gratuita.

O projeto Ação Territorial é uma iniciativa da Secretaria de Cultura que tem como objetivo o mapeamento, a articulação e o fortalecimento de redes culturais nos territórios da cidade através da execução de projetos colaborativos.

O projeto atua, ainda, em conjunto com outras secretarias, como a de Assistência Social, de Saúde e de Desenvolvimento e Geração de Emprego para a realização de ações voltadas para proporcionar cultura, oportunidades e desenvolvimento nas comunidades.

Programação

O Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Recreio da Borda do Campo, abriga, a partir de quarta-feira (22), a oficina de Cultura Digital.

Ministrada pelo educador digital Pedro Yukio Lima Sekiya, a atividade visa facilitar aos participantes o acesso às interfaces de aplicativos e sites e criar conteúdo para redes sociais. Os encontros prosseguem às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30, até 13 de dezembro. Indicação: 16 anos. O endereço do Cras é Rua Arara Azul, 1.705, Recreio da Borda do Campo.

Na quinta-feira (23), das 14h às 16h30, o Cras Recreio da Borda do Campo receberá a artesã Josefina dos Santos Mota, do Coletivo Fazendo Arte com Carinho, para a oficina nas Bordas da Criatividade, focada no aprendizado do bordado e outras técnicas de artesanato que se inserem na dinâmica de economia cultural e solidária. Os encontros serão sempre às quintas-feiras, às 14h, até 14 de dezembro. Indicação: 16 anos.

No dia 21 de novembro, às 19h, a oficina no Coração do Território – Capoeira do Mestre Bambu, será realizada na Rua Rio Candeias, 265. Parque Miami, com Nelson Donizeti Gomes de Oliveira, o Mestre Bambu. A capoeira, expressão artística e cultural brasileira que combina dança, música e luta, será o tema dos encontros. Revestida de tradição, seus saberes são transmitidos pela oralidade dos mestres para os aprendizes. Os encontros serão sempre às terças-feiras, às 19h, até 12 de dezembro.

A programação segue no sábado, dia 2 de dezembro, às 9h30, quando o produtor cultural e guia de turismo Neri Silva Silvestre realizará o Roteiro Cultural da Periferia, acompanhando os participantes pelo Jardim Santo André. O roteiro compreende a visita à sede da Sociedade Amigos da Vila Suiça, apresentação de documentário sobre a bateria Ritimonstro, roda de conversa com diretores do time de várzea da Vila Suíça, oficina cultural e apresentação de samba com Mestre Nunuca e convidados. A atividade visa destacar as potências do território e valorizar os fazeres artísticos da comunidade local. O endereço é Rua Galiléia, 66, Jardim Santo André.

As inscrições para todas as oficinas serão realizadas no primeiro dia da cada atividade, no local.



Serviço:

Atividades do Projeto Ação Territorial

Inscrições, gratuitas, podem ser realizadas na hora da atividade



Nas várzeas da Poesia – Sarau Cultural de Samba e Poesia

1º edição dia 18/11, 11h

2º edição dia 16/12, 11h

Local: Sociedade Amigos da Vila Suiça, na rua Galiléia, 66, Jardim Santo André

Oficina de Cultura Digital no Recreio da Borda, com Pedro Yukio Lima Sekiya

Inicio: quarta-feira (22) das 8h30 até as 11h30, encontros de segunda e quarta-feira, das 8h30 até as 11h30, até 13 de dezembro

Local: Cras Recreio da Borda do Campo, na rua Arara Azul, 1705, Recreio da Borda do Campo

Indicação: 16 anos

Oficina nas Bordas da Criatividade, com Josefina Santos Mota

Inicio: quinta-feira (23), das 14h às 16h30, encontros às quintas-feiras, às 14h, até 14 de dezembro

Local: Cras Recreio da Borda do Campo, na rua Arara Azul, 1705, Recreio da Borda do Campo

Indicação: 16 anos

Oficina no Coração do Território – Capoeira do Mestre Bambu

Início: terça-feira (21), 19h, encontros às terças-feiras, às 19h, até 12 de dezembro

Local: rua Rio Candeias, 265 , Parque Miami

Roteiro Cultural da Periferia – Jardim Santo André

Dia : quinta-feira (02/12), das 9h30 às 17h

Local: Sociedade Amigos da Vila Suiça, rua Galiléia, 66 ,Jardim Santo André