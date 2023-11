Prestes a fazer show em São Paulo, Anahí relata 39 graus de febre e dor nos ossos: Tive a pior noite

Os fãs de RBD não tem um dia de sossego. Logo após Dulce Maria compartilhar que não estava se sentindo muito bem, foi a vez de Anahí usar as redes sociais para relatar mal-estar.

O grupo RBD está no Brasil após 15 anos para cumprir a agenda de shows da Y Soy Rebelde Tour. Inclusive, o quinteto mexicano tem apresentação marcada para esta quinta-feira, dia 16, em São Paulo.

Contudo, os fãs seguem preocupados com Anahí. Isso porque a loira contou nos Stories do Instagram que está com 39 graus de febre e dor nos ossos.

Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que aconteceu. Não é Covid-19, creio eu, acabei de ter pela quinta vez, escreveu.

Eita!