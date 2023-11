Kombi Elétrica está disponível no Brasil – por R$ 12 mil mensais

Após 56 anos de histórias, a Velha Senhora volta ao mercado. Agora, o modelo tem zero emissões e está mais sustentável. Trata-se da Kombi Elétrica – que está disponível por assinatura e sai por mais de R$ 12 mil ao mês.

A Volkswagen do Brasil anunciaou chegada de um modelo renovado, disponível na rede de concessionárias que aderiram ao projeto da marca exclusivamente pelo programa de assinatura, o VW Sign&Drive. O serviço de assinatura tem franquias com a possibilidade de rodagem de até 3.100 km por mês, a mais extensa do mercado.

Baseado na plataforma MEB, o ID Buzz traz o DNA do lendário Volkswagen T1 para o futuro com sustentabilidade progressiva. A chegada da Nova Senhora coroa a comemoração dos 70 anos da Volkswagen no Brasil, por isso, sua versão 100% elétrica chega em lote limitado especial com 70 unidades, oferecida na versão Pro, nas cores metálicas Azul Starlight e a tradicional “saia e blusa” Branco Candy & Amarelo Pomelo.

ID Buzz Pro

O modelo produzido em Hannover, na Alemanha, tem design único, sendo futurista e tecnológico logo à primeira vista. E a Volkswagen cuidou de cada detalhe em termos de equipamentos.

A versão Pro traz os modernos faróis IQ. Light Matrix, que aparecem “conectados” com a assinatura noturna na grade frontal. O conjunto óptico também faz par com as lanternas traseiras 3D LED com função animação IQ.Light.

Na lateral, os destaques vão para as rodas de liga leve de 20″ design e os espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas. Os espelhos, aliás, são eletricamente ajustáveis, rebatíveis, aquecíveis e trazem função “Tilt down” e memória. Para os mais atentos, as maçanetas dianteiras possuem iluminação, enquanto os vidros traseiros são escurecidos.

Motorista e passageiros têm uma imersão em tecnologia quando acessam o interior da Kombi Elétrica. A começar pelo assistente de comunicação inteligente com iluminação bidirecional via LED (ID Light).

Com ele é possível solicitar algumas funções por voz, como o uso do ar-condicionado digital de duas zonas. A câmera 360° é ótimo auxílio para ver os arredores da Nova Senhora, mas estacionar, por exemplo, não será uma preocupação a bordo da minivan, que traz sistema de estacionamento semi-autônomo.

Funciona assim: a partir do acionamento do item pela central multimídia “Ready 2 Discover “, com tela de 12 polegadas, é possível acessar uma vaga sem precisar controlar pedais ou câmbio. Trata-se do Memory Park Assist Plus. Há ainda uma assistente traseiro transversal de saída de vaga. E sim, o ID Buzz é um verdadeiro piloto quando se trata de baliza!

Outros mimos disponíveis são o carregamento do celular por indução, o espelho retrovisor interno antiofuscante automático, sensor de chuva, freio de estacionamento eletromecânico com função Auto-Hold, painel de instrumentos em LED de 5,3″ (ID Cockpit), volante multifuncional revestido em couro com botões Touch e função aquecimento, para-brisa com isolamento acústico e muito mais.

Kombi vegana

Além de sustentável, o ID Buzz é versátil, espaçoso e minimalista. E tudo isso aparece ao visitar o habitáculo do novo ícone. A maior curiosidade é que o modelo faz uso de um alto percentual de materiais reciclados, com partes provenientes de plástico coletados do mar e garrafas PET, enquanto todos os componentes internos provêm de insumos de origem não-animal.

O motorista e o passageiro da frente sentam-se em confortáveis bancos individuais. A posição de assento elevado, típico da clássica Kombi, é a mesma de sempre. Os bancos são sempre elétricos com apoios lombares dianteiros, pneumaticamente ajustáveis, aquecidos e com função de massagem.

O acesso à segunda fileira de bancos se dá pelas portas que correm lateralmente e possuem abertura e fechamento automáticos.

O banco traseiro conta com trilho para ajuste horizontal, tem encosto bi-partido, rebatível e reclinável. Os passageiros que ali viajam têm algumas regalias: bandejas nos encostos dos bancos dianteiros, entradas USB-C – uma em cada porta, alças de segurança para acesso, porta-revistas e porta-celulares, tela de proteção e até divisão para pet no banco traseiro.

Outro item especial do ID Buzz é o Buzz Box. Trata-se de um porta-objetos modular, localizado entre os banco dianteiros. Nele, há compartimento para se guardar um laptop, cadernos ou pranchetas, além de garrafas e outros objetos. Ele também pode ser facilmente removido e recolocado no lugar.

O ID Buzz também é equipado de série com iluminação ambiente em 30 cores distintas. As áreas iluminadas pela tonalidade escolhida englobam uma faixa luminosa no painel de instrumentos, as faixas decorativas nas quatro portas e os porta-objetos das portas. A área dos pés é iluminada com luz branca. Além das cores individuais, é possível ativar perfis de iluminação pré-configurados com apenas um toque.

Cinco estrelas em segurança

A Kombi elétrica atingiu o nível máximo de excelência durante testes de segurança realizados pelo Euro NCAP (European New Car Assessment Programme – Programa Europeu de Avaliação de Carros Novos). O resultado se deve à estrutura robusta do veículo e aos novíssimos sistemas e funções de segurança.

O modelo é equipado com múltiplos recursos como Frenagem Autônoma de Emergência, conhecida pela sigla AEB (Autonomous Emergency Brake), que no modelo traz ainda a função de detecção de pedestres e ciclistas, e Assistente Ativo de Mudança de Faixa (Lane Assist).

Há ainda sete airbags – sendo frontais, de cabeça, lateral e central –, sensor de fadiga, assistente de conversão na transversal (Turn Assist), assistente de condução ativa mantendo distância do veículo a frente e permanência na faixa (Travel Assist), ACC stop & Go, controle eletrônico de estabilidade “ESC” e controle de tração “ASR”.

Clássico?

Totalmente elétrico, o ID Buzz se baseia na primeira geração da Kombi original, a T1, e resgata um dos maiores ícones do design automotivo para a era da mobilidade elétrica. Foi construído sobre a plataforma modular elétrica (MEB) do Grupo Volkswagen. Trata-se da primeira plataforma escalável de grande produção no mundo para carros totalmente elétricos.

O ícone automotivo é equipado com uma bateria de 77 kWh que fornece corrente para um motor elétrico de 204 cv, e que movimenta o eixo traseiro. O motorista pode contar com som eletrônico do motor (ID Sound).

A potência de carga, utilizando corrente alternada (AC), é de 11 kW. Com uma tomada CCS, em uma estação de carga rápida de corrente contínua (DC), a potência de carga aumenta para até 170 kW. Carregada dessa maneira, o nível da bateria sobe de 5% para 80% em cerca de 30 minutos. A autonomia é de 420 (WLTP).

Sign&Drive

A contratação do ID Buzz por assinatura – e, lembre-se, limitada a 70 unidades – já pode ser realizada através do site do VW Sign&Drive de forma on-line ou pela rede de concessionários que aderiram ao projeto da marca.

O Volkswagen ID Buzz está disponível a partir de R$ 12.990. Os contratos têm a duração de 12, 24, 36 ou 48 meses, que incluem os serviços de manutenção, seguro, documentação, logística de entrega, assistência 24 horas, gestão de multas e serviço de rastreador. Além disso, clientes poderão optar por alugar ou comprar um wallbox de 7,4kW em condição exclusiva Sign&Drive.