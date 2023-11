Simony mostra novo visual após tratamento contra câncer

Simony causou preocupação em todos ao revelar que havia sido diagnosticada com câncer no intestino. A cantora frequentemente usa as redes sociais para compartilhar o andamento do tratamento e levar atualizações aos seguidores.

Na última quarta-feira, dia 15, ela decidiu mostrar seu novo visual após diversas sessões de quimioterapia. Apesar de cuidar dos cabelos e fazer alguns procedimentos para evitar a queda, Simony mostrou que perdeu bastantes fios por causa do tratamento.

Fui essa semana fazer manutenção do megahair e resolvi mostrar para vocês meu cabelinho verdadeiro. Olha aí como já cresceu! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nós adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata.