Péricles é atração principal em festival afro de S.Bernardo

São Bernardo vai realizar, entre os dias 18 e 20 de novembro, o Festival de Arte Preta, que reúne exposições, mostra de grafite, palestras, prática esportiva e shows visando a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra. O destaque do festival será a apresentação musical do cantor Péricles, que sobe ao palco do Paço na segunda-feira, às 19h.

Nascido em Santo André, Péricles hoje é um dos principais nomes do samba e do pagode brasileiros. Depois de décadas à frente do Exaltasamba, uma das bandas mais aclamadas do gênero, Péricles decidiu, em 2012, seguir carreira solo, e tem desenvolvido álbuns elogiados pela crítica.

A programação da iniciativa vai abranger, além do Paço, apresentações no Parque da Juventude Cidade Maróstica (Avenida Armando Ítalo Setti, 65, Baeta Neves) e na Fábrica de Cultura 4.0 (Avenida Armando Ítalo Setti, 70, Baeta Neves).

Os shows musicais na esplanada do Paço ficam sob responsabilidade de Denise D’Paula e DJ Simão Malungo (às 17h de sábado), Johnny Matos, cover de Bruno Mars (20h de sábado), grupo Sem Exceção (17h de domingo), Monallizza, em tributo a Tim Maia (20h de domingo), Keilla Regina (14h de segunda) e Pisando Forte (17h de domingo).

Para garantir a segurança dos presentes, na segunda-feira, haverá revista feminina e masculina na entrada do evento por parte da GCM (Guarda Civil Municipal), além do monitoramento por parte dos agentes de segurança dentro e no entorno da Esplanada do Paço. Além disso, o Festival de Arte Preta terá monitoramento aéreo com os drones entregues pela administração no fim de outubro. Além do festival, durante todo o mês de novembro, haverá programação especial voltada ao tema.

CORRIDA E CAMINHADA

São Bernardo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, promove no dia 19 (domingo), a 1ª Corrida (6km) e Caminhada (3km) pela Igualdade Racial. A ação se dá em parceria com a OAB de São Bernardo. O percurso tem largada da sede da subsecção da entidade (Rua 23 de maio, 215, bairro Anchieta, ao lado do Fórum), com trajeto pelo Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib e pelo campus da UFABC de São Bernardo. A concentração ocorre a partir das 7h, com saída às 8h, em pelotão único e geral, masculino e feminino. As inscrições estão encerradas e a estimativa é que mais de 1.000 pessoas participem.