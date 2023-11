Wise agora permite envio de dinheiro para empresas no Brasil

A Wise, empresa de movimentação monetária, anunciou a ampliação de seus serviços no Brasil. A partir de agora, empresas e pessoas físicas ao redor do mundo podem enviar dinheiro para outras empresas no Brasil.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O novo serviço beneficiará empresas e consumidores que estão alocados em outros países, por exemplo, e precisam transferir recursos para empresas sediadas no Brasil. A Wise habilitou o envio de dinheiro de usuários para empresas recentemente e já havia percebido uma adoção positiva nesse fluxo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A plataforma de serviços financeiros também já possibilita o envio de dinheiro de empresas para pessoas físicas, facilitando o recebimento para profissionais que atuam como freelancers. Agora, profissionais que atuam como pessoas jurídicas e prestam serviços para companhias no exterior também poderão receber seus pagamentos pela Wise.

A expansão da oferta de serviços da Wise para empresas está entre as prioridades da companhia para o mercado brasileiro. Os interessados em abrir uma conta PJ na Wise no Brasil para envio de dinheiro já podem se cadastrar na lista de espera da plataforma.