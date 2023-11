Histórias de Natal

Em uma mesma casa, três famílias se reúnem, mas em três décadas distintas: 1963, 1993 e 2023. Todas estão juntas em uma noite de Natal e mostram suas visões a respeito da data e da importância da celebração em família.

Esse é o enredo de Casa 30 – O Musical, um espetáculo teatral que será encenado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, pela Cia de Artes Além do Véu, da Comunidade Evangélica Além do Véu. A apresentação acontece na Avenida Caminho do Mar, 2.057, Rudge Ramos, em São Bernardo.

“Nós temos um musical com personagens em várias fases da vida. Temos crianças, uma mãe que está com um bebê recém-nascido, um casal que acabou de comprar uma casa, um senhor no fim da vida. Então, de alguma forma, todo mundo se identifica e as expectativas desses personagens sobre o Natal são expressas no palco. De alguma forma, em algum momento, a plateia vai se identificar em algum desses personagens e vai chegar a essa reflexão sobre o real sentido do Natal, como nós olhamos e vivenciamos essa data”, afirmou Calebe Mar, roteirista e autor da história.

“Natal, normalmente, virou uma data muito comercial, onde as pessoas focam muito na questão capitalista do presente, do feriado em si, da festividade, e acaba se perdendo o real sentido do Natal, que é comemorar a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Um dos conteúdos que a gente traz e aborda no musical é que o Natal começou em família”, situou Vagner Oliveira, pastor da igreja que organiza a peça.

Diretor artístico, Rafael Alvim ressaltou o fato de não haver ator profissional, mas que, mesmo assim, a mensagem é passada aos espectadores. “Eu me sinto muito honrado. É tanta gente talentosa que às vezes eu fico pensando: Cara, será que vou dar conta de administrar tanto talento assim? Eles não são atores de ofício. A maioria nunca fez uma escola de teatro, estão no palco pela primeira vez. E o que é interessante é isso, eles não são atores de ofício, mas são atores de alma.”

Os ingressos já estão à venda pelo site https://www.sympla.com.br/evento/casa-30-o-musical/2197285. A Cia de Artes Além do Véu reservou três opções de tíquetes: o gratuito, mediante doação de um quilo de alimento não perecível; o colaborativo, de R$ 20, e a cota de patrocinador, de R$ 100, que dará acessos extras ao espetáculo.

A Cia de Artes Além do Véu tem produzido série de musicais ao longo dos anos, como o Sentença Máxima, o Por Mim e O Salvador, sempre com histórias que emocionam e convidam o espectador a refletir sobre a vida.

SERVIÇO

Casa 30 – O Musical

Data: de 29 de novembro à 3 de dezembro de 2023

Horários: quarta, sexta e sábado às 20h, domingo às 9h, 11h e 18h30

Local: Avenida Caminho do Mar, 2057, Rudge Ramos, São Bernardo