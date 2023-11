Charge - 16 de novembro de 2023

Motoristas que trafegam pelas rodovias Anchieta e Imigrantes enfrentam, além do constante congestionamento, falta de segurança nas pistas. Árvore caída no acostamento e telefones de emergência quebrados são alguns dos problemas encontrados nas estradas que cortam o Grande ABC e dão acesso ao Litoral Paulista. Alto volume de lixo e comércio ilegal no pedágio também podem ser vistos no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), administrado pela concessionária Ecovias.

Nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a equipe de reportagem do Diário encontrou uma árvore de grande porte caída no acostamento do km 19 da Rodovia Imigrantes, na saída do município de Diadema. As folhas e galhos já ultrapassaram o guard rail e oferecem potencial perigo aos motoristas que precisam parar o carro no local. Além disso, a árvore aparenta estar prejudicada, possivelmente pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na semana passada, e outro tronco ameaça cair a qualquer momento.