Ribeirão decide desmembrar Secretaria de Meio Ambiente

A Câmara de Ribeirão Pires aprovou, na última semana, projeto de lei que autorizou a Prefeitura a promover reorganização administrativa no primeiro escalão. A iniciativa desmembrou a Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano em duas partes. Agora, o serviço ficará exclusivamente com as questões ambientais do município, a nova Semabea (Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal).

Com a aprovação do projeto, os planos urbanísticos de Ribeirão Pires ficam a cargo da assessoria técnica de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Posturas, departamento vinculado ao gabinete do prefeito Guto Volpi (PL), que contará com ajuda de um assessor específico na coordenação das atividades.

Entre as principais atribuições desse novo setor estão: estabelecer o cumprimento das metas fixadas pela administração municipal; elaborar propostas para a execução do orçamento; identificar os pontos frágeis associados à qualidade de vida da população local; realizar estudos, desenvolver projetos urbanísticos e executar os serviços de fiscalização da cidade.

De acordo com o texto do projeto de lei, a mudança tem como objetivo “adequar os órgãos da administração pública municipal às necessidades que se apresentam, com enfoque na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelas secretarias”. Deste modo, a Prefeitura argumenta que a reorganização gera um maior dinamismo nas decisões, assim como evita sobrecarga em apenas um departamento

“Ressalta-se que não haverá criação de nova secretaria em atenção ao princípio da economicidade das contas públicas, mas sim uma assessoria de desenvolvimento urbano e habitação…”, destaca o projeto do Executivo sobre a decisão de não criar uma secretaria própria para questões habitacionais. Vale lembrar que a Prefeitura de Ribeirão Pires assinou, em setembro, decreto de contingenciamento de gastos do Executivo, com o objetivo de aplicar mecanismos de ajuste fiscal.

A equipe do Diário entrou em contato com a Prefeitura de Ribeirão Pires para saber sobre os próximos passos, mas não obteve respostas até o fechamento desta edição.