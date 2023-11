Marcel Munhoz garante estar em conversa com dois partidos para disputar Paço

Vereador e vice-presidente da Câmara de São Caetano, Marcel Munhoz (Cidadania) afirma ter conversas com dois partidos para disputar a corrida eleitoral pela Prefeitura em 2024. Por questões de estratégia e planejamento, o parlamentar não quis revelar quais são as siglas. Além das duas alternativas, Munhoz mantém diálogo sobre o pleito com o próprio diretório do Cidadania.

O parlamentar está no terceiro mandato consecutivo de vereador e tem o desejo de ir às urnas no ano que vem como candidato a prefeito. Em outubro de 2023, o vereador protocolou carta, aos diretórios municipal e estadual do Cidadania, manifestando interesse em disputar a Prefeitura de São Caetano.

Contudo, a legenda também estuda a candidatura do vereador e ex-prefeito interino Tite Campanella. De acordo com Munhoz, caso o partido não planeje sua candidatura, seu futuro será fora da sigla. “Fico desde que o grupo me apoie. Caso não queiram, pretendo sair, pois quero estar disputando o Paço. Hoje, afirmo que sou pré-candidato a prefeito. Além do Cidadania, tenho dois partidos em conversas”, disse o vereador.

“Neste momento, tenho que aguardar. Depende das próximas pesquisas eleitorais”, prosseguiu o pré-candidato. No último levantamento do Diário/Paraná Pesquisas, realizado em setembro, quem aparecia na pesquisa como candidato da sigla era Tite, em uma posição favorável. Conforme a estimativa, o pré-candidato Fabio Palacio (Podemos) estava em primeiro, com 21,9% das intenções de votos, e logo em seguida aparecia Tite, com 21,1%.

O Cidadania de São Caetano recentemente passou por uma transição na diretoria. No fim do mês de outubro, o irmão do vereador Caio Salgado (PL) e filho do ex-vereador Jorge Salgado, Leandro Salgado, confirmou que assumirá o cargo de presidente da legenda no município. “Será uma decisão com o diretório estadual, trabalharemos em sincronia com o atual governo (do partido). Se a estadual optar por um dos dois (Tite ou Munhoz), ficarei feliz”, comentou Salgado, à época, para o Diário.

“Eu fui informado aqui que meu nome é forte, bom e tem apoio”, completou Munhoz, sobre sua candidatura ser vista com bons olhos pelo novo diretório.