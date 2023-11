Tablets: veja detalhes dos novos Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 / S9 FE+ Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE+ Tela LCD IPS de 10,9 polegadas (até 90Hz) LCD IPS de 12,4 polegadas (até 90Hz) * Medida diagonalmente como um retângulo completo, sem considerar os cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. Dimensões e peso 165,8 x 254,3 x 6,5 mm, 523g (Wi-Fi), 524g (5G) 185,4 x 285,4 x 6,5 mm, 627g (Wi-Fi), 628g (5G) Câmera Câmera frontal grande-angular de 8 MP Câmera frontal ultra grande-angular de 12 MP Câmera traseira ultra grande-angular de 8 MP + 8MP Câmera frontal ultra grande-angular de 12 MP AP Processador Exynos 1380 Memória e Armazenamento 6GB + 128GB 8GB + 128GB *A capacidade de armazenamento disponível está sujeita ao software pré-carregado. *A opção de memória pode variar de acordo com o mercado. Bateria 8,000mAh 10,090mAh *Valor típico testado sob condição de laboratório de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas de acordo com o padrão IEC 61960. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores. *Carregamento com fio compatível com QC2.0 e AFC. **Adaptador de energia de 45 W vendido separadamente. Use apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. SO Android 13 Rede e conectividade 5G*, LTE**, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *Os serviços 5G são suportados apenas em locais habilitados para rede 5G. Requer conexão 5G ideal. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário. **A disponibilidade do modelo 5G varia de acordo com o mercado e a operadora. ***A disponibilidade da rede Wi-Fi 6 pode variar de acordo com o mercado, provedor de rede e ambiente do usuário. Requer conexão ideal. Requer um roteador Wi-Fi 6. Som Alto-falante duplo da AKG, Dolby Atmos® Acessórios Inclusos S Pen e Capa Protetora Smart Book Cover Segurança Samsung Knox Resistência à água IP68 * Classificação IP68: Conduzido sob condições de teste em laboratório. Resistente à água em até 1,5 metro de água doce por até 30 minutos e protegido contra poeira, sujeira e areia. Enxaguar os resíduos/secar depois de molhado. Não recomendado o uso na praia ou piscina. A resistência à água e poeira do seu dispositivo não é permanente e pode diminuir com o tempo. Acessórios S Pen Edição Creator Teclado Book Cover, Teclado Slim Book Cover e Capa para ambientes externos * S Pen, Capa protetora Smart Book Cover, Adaptador de tomada e o cabo USB tipo-C vêm na caixa. Os outros acessórios estão disponíveis para serem comprados separadamente. A disponibilidade de capas de terceiros pode variar de acordo com o mercado, operadora e varejista.