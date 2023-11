Senado dos EUA aprova pacote de leis que evita shutdown; texto segue para sanção de Biden

Após a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ter aprovado, o Senado também deu seu aval para um pacote de leis a fim de evitar a paralisação do governo (shutdown), no fim da quarta-feira, 15. "Sem shutdown do governo, sem cortes em programas vitais", disse o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer. "Este é um grande resultado para o povo americano."

No Senado, a proposta foi aprovada por 87 votos a 11, e agora o texto segue para assinatura do presidente Joe Biden, evitando a paralisação do governo que poderia ocorrer a partir do fim desta sexta-feira, 17. Muitos republicanos da Câmara estavam convencidos de que, caso houvesse paralisação do governo, eles seriam apontados como culpados. Os conservadores, em geral contrários à proposta agora aprovada, queriam avançar com o texto para não ameaçar o posto do novo presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, apenas três semanas após ele assumir.

O financiamento do governo, porém, deve voltar a pauta em janeiro e fevereiro, e ainda não se sabe se os republicanos seguirão firmes em demandas em temas como aborto e imigração. Fonte: Dow Jones Newswires.