Ladrões fazem arrastão e levam ao menos 40 celulares de cafeteria na região central de SP

Quatro criminosos assaltaram clientes e funcionários de uma cafeteria na tarde desta quarta-feira, 15, no bairro da Santa Cecília, região central de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os assaltantes levaram aproximadamente 40 celulares e uma quantia não divulgada do caixa do estabelecimento comercial.

Quando as viaturas da corporação chegaram ao local, os bandidos já tinham fugido. Até o fim desta tarde, ninguém havia sido preso. Os policiais estão analisando as imagens das câmeras de segurança e afirmam que estão realizando investigações para prender os criminosos.

O assalto aconteceu na rua Barão de Tatuí, que concentra vários bares e restaurantes. De acordo com testemunhas, três homens usando máscaras cirúrgicas desceram de um carro e entraram na cafeteria; o quarto homem teria esperado o grupo. A Polícia Militar informou que eles fugiram em direção ao bairro de Higienópolis.

Outros arrastões já foram registrados na região no início do ano. Em janeiro, funcionários e frequentadores de dois bares, também localizados em Santa Cecília, tiveram seus aparelhos celulares roubados durante dois arrastões em menos de uma semana. Funcionários relataram que o crime mais comum no bairro é o furto de celulares por bandidos em bicicletas.

A SSP informa que realiza um esforço para fortalecer o policiamento ostensivo e preventivo na região central, com 120 policiais militares na Operação Impacto-Centro. A pasta informa ainda que disponibiliza mais de 1,5 mil vagas pela Atividade Delegada. A Polícia Civil informa que intensificou as operações de inteligência e policiamento especializado, com foco na identificação de traficantes e autores de crimes patrimoniais.

Ao longo do ano, no centro de São Paulo, foram registradas 4.932 prisões ou apreensões na região, representando um aumento de 29,7% em relação ao mesmo período de 2022, o que equivale a 1.128 detenções a mais nesse intervalo. Além disso, 107 armas de fogo foram retiradas das ruas, contribuindo para enfraquecer as atividades ilícitas na área.