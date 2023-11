Primeiro iate da frota Four Seasons Yachts será lançado em 2025

O primeiro iate da frota Four Seasons Yachts tem partida marcada para 2025. A segunda embarcação, que prevê um investimento de mais de 400 milhões de euros, será entregue no final de novembro de 2026. Os lançamentos fazem parte de uma parceria do grupo hoteleiro com a empresa de iates de luxo Marc-Henry Cruise Holdings Ltd. e o construtor naval italiano Fincantieri.

Primeiro iate da frota Four Seasons Yachts

O primeiro Four Seasons Yacht conta com 95 suítes com design personalizado, cujo foco é aproximar os hóspedes do mar e da paisagem ao entorno. Para proporcionar momentos ao ar livre, cada suíte dispõe de extensos terraços que variam de 9,3 m² na suíte deluxe a quase 457 m² na “Funnel Suite”, que será a acomodação mais ampla do iate.

A “Funnel Suite” terá quatro andares com mais de 898 m² de espaço, incluindo uma piscina infantil e um spa privativo e oferecendo a possibilidade de ser conectada vertical e horizontalmente, criando uma residência sobre os mares. Os icônicos módulos de janelas de vidro curvo do chão ao teto oferecerão vistas panorâmicas de 280 graus.

Outra característica inovadora do iate é o design da marina transversal, permitindo fácil acesso às atividades no mar com brinquedos aquáticos de última geração em portos que são tradicionalmente exclusivos para iates de propriedade particular. Amantes dos esportes náuticos terão à disposição atividades como vela, mergulho com snorkel e windsurf. O design de ponta da marina apresenta amplas aberturas em todo o iate, de bombordo a estibordo, oferecendo grandes plataformas e deques e em ambos os lados para maximizar a luz e as vistas do mar.

No interior, uma elegante área de estar equipada com um bar e ambientes ao ar livre revelam vistas panorâmicas do oceano. Limusines marítimas personalizadas para aluguel, projetadas para transporte e passeios mais longos, juntamente com um par de pequenos barcos para levar os viajantes à praia, também integram a experiência da marina do iate, acessível na maioria dos portos de ancoragem. Na marina, uma equipe dedicada apenas ao iate garante o serviço atencioso do Four Seasons em todos os momentos.

Para quem deseja aproveitar o sol, o deque de popa contará com uma piscina de 20 metros, uma das maiores da categoria, espaço que servirá também como ponto de encontro para momentos de interação entre os hóspedes. A piscina de água salgada foi projetada para ser esvaziada rapidamente, o piso elevado e convertido em área multifuncional para diferentes eventos. Este projeto de elevador hidráulico é inspirado no clássico iate Christina O, de Aristóteles Onassis, que também tinha muitos recursos famosos.

Viagens inaugurais

A temporada inaugural de 2025/26 marca o início de itinerários extraordinários oferecidos durante o inverno e a primavera no Caribe. O iate retornará então ao Mediterrâneo para navegar por locais desejados do iatismo, desde as Rivieras Francesa e Italiana até a costa do Adriático e as Ilhas Gregas. A viagem média será de sete dias, com a opção de roteiros de 21 dias.

O planejamento do primeiro ano abrange 33 países, 137 destinos e 76 noites e/ou pernoites noturnas. Os programas exclusivos nos hotéis Four Seasons pré e pós-navegação e as atividades estão em desenvolvimento e serão revelados em breve.

Diante da extraordinária procura, as reservas para as viagens inaugurais serão feitas apenas por convite, com acesso prioritário para hóspedes fiéis do Four Seasons, além de agentes de viagens parceiros.