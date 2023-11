Corinthians se reapresenta e treina sem Cássio, Veríssimo, Giuliano e Renato Augusto

Após dois dias de folga concedidos em razão da pausa no Brasileirão para a atual Data Fifa, o Corinthians retomou os trabalhos nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, sem a presença de quatro jogadores nas atividades comandadas por Mano Menezes. Conforme informado pelo clube, o goleiro Cássio, o zagueiro Lucas Veríssimo e os meio-campistas Giuliano e Renato Augusto ficaram na "parte interna para trabalhos específicos com a equipe de Saúde e Performance".

O meia Matias Rojas e o zagueiro Bruno Méndez engrossaram a lista de ausências, pois foram convocados pelas seleções do Paraguai e do Uruguai, respectivamente, para as novas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. De qualquer forma, o defensor uruguaio não estaria disponível para o próximo jogo do Corinthians, contra o Bahia, dia 24, na Neo Química Arena, pois foi expulso na heroica vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, domingo. O resultado fez o time alvinegro entrar na paralisação do campeonato em 11ª lugar, com 44 pontos, mais perto de zerar as chances de rebaixamento nas quatro rodadas finais.

Quem também não trabalhou com Mano Menezes foi o jovem meia Guilherme Biro, que, mesmo assim, esteve no CT Joaquim Grava, local escolhido pela CBF para a realização de treinos da seleção olímpica, para a qual o garoto corintiano foi convocado. As dependências do clube alvinegro serão utilizadas pelo grupo comandado por Ramon Menezes até o dia 21, fim da Data Fifa. Como não foi marcado nenhum amistoso para a equipe sub-23 da CBF no período, a comissão decidiu fazer um preparação para o Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro do ano que vem, na Venezuela.

No treino corintiano, os atletas iniciaram o dia com um trabalho de ativação física na academia antes de seguirem para o aquecimento no gramado. Depois disso, Mano comandou uma atividade de passes e promoveu um trabalho de posse de bola e marcação pressão. Para o jogo contra o Bahia, além de Bruno Méndez, o treinador não contará com o zagueiro Caetano e o meia Ruan Oliveira, também suspensos.