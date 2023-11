Calleri treina com bola no São Paulo e avança na recuperação de cirurgia no tornozelo

Um dos principais nomes do São Paulo na campanha do título da Copa do Brasil sobre o Flamengo, o centroavante Calleri foi a novidade no treino realizado no CT da Barra Funda nesta quarta. Em fase de recuperação da cirurgia no tornozelo direito, ele deu voltas em torno do gramado e fez trabalhos com bola.

O atacante segue o tratamento fisioterápico, mas só retorna ao time no ano que vem. Na atividade desta quarta, o camisa nove teve a companhia de mais dois atletas que também estão em fase de recuperação: Lucas Moura e Galoppo.

Assim como o artilheiro argentino, Galoppo tem previsão de retorno somente para o ano que vem. Ele vem fazendo tratamento para se livrar dos problemas nos ligamentos do joelho esquerdo e o departamento médico prefere não acelerar seu retorno neste final de ano para não queimar etapas.

Já Lucas Moura trabalha com a intenção de defender a equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro. A evolução da lesão na coxa esquerda tem sido satisfatória e o jogador está na fase de transição para retornar. Diante do Fluminense, no dia 22, Dorival já terá o atacante à sua disposição.

Nesta quarta, o São Paulo fez a primeira parte dos exames médicos com parte do elenco. Exames cardiológicos e clínicos estão programados para esta quinta. O objetivo é acelerar o processo já visando as disputas da Supercopa do Brasil, normalmente realizada no final de janeiro, e também da Libertadores, que tem início já no primeiro semestre.