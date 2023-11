Alex crê ser possível estreitar elo com banco de fomento japonês

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que esteve na última semana em comitiva da Câmara Federal em Singapura e no Japão, disse ser possível estreitar relações do Grande ABC com a Jica (Agência de Cooperação Internacional do Japão), banco de fomento japonês, que dispõe de linhas de crédito para projetos de cidades sustentáveis.

“A questão da sustentabilidade é um assunto muito presente na rotina do japonês. Eles acreditam que a sustentabilidade é o caminho. Falam muito de eficiência e a Jica é uma financiadora desses programas de energia limpa renovável e sustentabilidade e de cidades inteligentes. Isso pode ser aplicado rapidamente ao Brasil e ao Grande ABC”, considerou o parlamentar.

Alex citou que a Jica virou parceira de projetos sustentáveis de Curitiba e que, recentemente, foram enaltecidas no World Smart City, fórum global de cidades inteligentes realizado no começo do mês em Barcelona, na Espanha. “Vou batalhar para que o Grande ABC esteja nesta segunda leva de projetos.” Segundo o deputado, outro fator que chamou atenção foi a cultura japonesa de relacionamento com a cidade.

“Você não vê lixo nas ruas, um trânsito organizado e respeitoso. As pessoas se apropriam do que é coletivo e o poder público só instrumentaliza para que isso ganhe força. Claro que estamos falando de uma cultura milenar, mas acho que é possível ter um início de mudança de comportamento no nosso País, contando com suporte da iniciativa privada. Infelizmente o poder público não reúne mais condições de investimento desse porte, mas ele pode funcionar como propulsor de projetos do poder privado nessa linha.”

Em Singapura, Alex afirmou que o objetivo foi estreitar relações com o sétimo maior exportador de produtos do Brasil e participar da Brasil Expo no país asiático.

“Singapura se tornou um importante centro de tecnologia e que traz boas ideias para o Brasil e para o Grande ABC, sobretudo no aprimoramento da desburocrartização e ampliação da capacidade tecnológica. Creio que na parte logística o Grande ABC pode crescer muito com os bons exemplos de Singapura, por estar muito bem localizado. Pude falar com empresários lá e todos ressaltaram a questão da localização do Grande ABC”, pontuou Alex.