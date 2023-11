Diadema terá posto de perícia do IML

Finalmente, depois de dois anos, a população de Diadema voltará a contar com o posto de perícias do IML (Instituto Médico-Legal). O convênio firmado entre o governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Segurança Pública, e a Prefeitura de Diadema foi assinado e publicado no último dia 10, conforme consta no DOE (Diário Oficial do Estado).

Agora com a publicação oficial, em breve será definida a data de inauguração da nova sede da Unidade de Perícias Médico-Legais. Durante dois anos, quem precisasse desses serviços era obrigado a se deslocar para um município vizinho.

O endereço do imóvel alugado pela Prefeitura para abrigar o posto é Avenida Sete de Setembro, 630, na região central da cidade.

No dia 1º de novembro, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), se reuniu com o secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o superintendente de Polícia Técnico Científica, o médico-legista Claudinei Salomão, exatamente para resolver as pendências administrativas que atrasavam a inauguração do posto, desde o governo anterior. Na oportunidade, também participaram da audiência, o secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, e o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT).

Na reunião, entre os diversos esclarecimentos dados, os dirigentes da Prefeitura de Diadema também explicaram aos representantes estaduais que o referido imóvel já foi devidamente dotado da infraestrutura necessária como rede de internet e telefonia, mobiliário, equipamentos de cozinha e outros. Além disso, a Superintendência do IML também providenciou a interligação dos computadores com a rede estadual.

“Faço questão de destacar e agradecer o empenho do secretário estadual Derrite e do superintendente Dr. Salomão no sentido de resolver as pendências administrativas que se arrastavam desde o governo anterior. Aproveito também para reiterar o convite que fiz ao secretário para visitar Diadema, participar da inauguração do IML perícias e conhecer nosso Centro de Videomonitoramento”, declarou o prefeito Filippi.