Medvedev supera Zverev e garante vaga nas semifinais do ATP Finals

Daniil Medvedev é o primeiro nome garantido nas semifinais do ATP Finals, em Turim. A vaga do atual número 3 do mundo foi alcançada nesta quarta-feira, graças a uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, sobre o alemão Alexander Zverev, sétimo do ranking, em jogo do grupo vermelho. Único da chave com duas vitórias, o russo vinha de um triunfo diante do compatriota Andrey Rublev na primeira rodada.

"Foi uma partida muito difícil mentalmente. Comecei muito bem, estava jogando bem. Ele ainda não estava afiado, mas em um momento ele intensificou seu jogo e nesse momento, por alguma razão, comecei a jogar um pouco pior por um curto período de tempo", disse Medvedev. "Estou feliz por ter conseguido me recompor e jogar melhor no final do primeiro set. O final dos dois sets foi muito disputado... No tie-break, ele tinha set point no saque. Estou feliz porque este ano posso ter perdido algumas partidas como esta. Estou feliz por poder vencer", completou.

Este foi o sexto encontro entre Medvedev e Zverev nesta temporada, e o russo venceu cinco. Além disso, foi a quinta vez que os dois tenistas se enfrentaram em uma partida de ATP Finals, com um retrospecto mais equilibrado, embora também favorável a Medvedev, que tem vantagem de 3 a 2 sobre o rival.

O duelo desta quarta tinha três títulos de Finals em quadra, já que Medvedev tem um e Zverev venceu duas vezes. O que se viu no primeiro set foi um domínio inicial do russo, que chegou abrir 2 sets a 0. Zverev, contudo, usou golpes agressivos e boas jogadas próximas à rede para igualar a partida e levá-la ao tie-break. Cometeu um erro quando poderia ter ampliado a vantagem para 5 a 1 e, a partir daí, viu Medvedev crescer, até empatar. O duelo seguiu acirrado, até o alemão desperdiçar dois set points e ver o russo decidir ao acertar um forehand na linha.

No segundo set, a sensação era de que a decisão iria mais uma vez para o tie-break, já que os dois estavam se saindo muito bem no saque, mas Medvedev não permitiu que isso acontecesse. Depois de vencer o nono game e abrir 5/4, fechou a parcial ao quebrar o primeiro serviço do set com um excelente backhand para fazer o match point.