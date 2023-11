Falha na zeladoria põe motoristas em perigo na Anchieta-Imigrantes

Motoristas que trafegam pelas rodovias Anchieta e Imigrantes enfrentam, além do constante congestionamento, falta de segurança nas pistas. Árvore caída no acostamento e telefones de emergência quebrados são alguns dos problemas encontrados nas estradas que cortam o Grande ABC e dão acesso ao Litoral Paulista. Alto volume de lixo e comércio ilegal no pedágio também podem ser vistos no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), administrado pela concessionária Ecovias.

Nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a equipe de reportagem do Diário encontrou uma árvore de grande porte caída no acostamento do km 19 da Rodovia Imigrantes, na saída do município de Diadema. As folhas e galhos já ultrapassaram o guard rail e oferecem potencial perigo aos motoristas que precisam parar o carro no local. Além disso, a árvore aparenta estar prejudicada, possivelmente pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na semana passada, e outro tronco ameaça cair a qualquer momento.

Outra situação que coloca em risco a segurança dos motoristas é a falha no funcionamento dos telefones de emergência disponíveis nas rodovias, chamados de SOS. Dos 15 equipamentos avaliados, entre os kms 21 a 38, cerca de 66%, ou seja, 10 itens não estavam funcionando adequadamente.

O serviço de emergência pode ser utilizado pelos usuários em caso de acidentes, para solicitar um guincho quando o veículo para de funcionar ou para saber as condições de tráfego na pista, seja de congestionamento e também climáticas.

As falhas encontradas nos equipamentos, tanto na rodovia dos Imigrantes quanto na Anchieta, foram diversas, como falta de funcionamento, impossibilidade de conexão com a central de atendimento e até cabines vazias, sem nenhum aparelho ou dispositivo. As irregularidades nos telefones de emergência desrespeitam o contrato assinado entre a Ecovias e o governo do Estado.

A Ecovias disponibiliza atendimento 24 horas por telefone e também pelo WhatsApp, porém, caso o usuário esteja sem sinal ou sem bateria no aparelho celular, o pedido por socorro poderá levar ainda mais tempo, e o risco de enfrentar longa espera no acostamento será ainda maior no período noturno, devido à falta de iluminação nos locais.

OUTROS PROBLEMAS

Além da falta de funcionamento do SOS, que é um importante item de segurança para quem trafega nas rodovias, também foram encontrados diversos pontos com acúmulo de lixo nas gramas, próximos aos acostamentos, inclusive ao lado do pedágio na Imigrantes. Nos quilômetros 31 e 32, embalagens, garrafas plásticas, caixas de papelão, sacolas plásticas, entre outros itens, estavam espalhados nos acostamentos e alguns objetos já estavam na pista.

Embora seja proibido pela lei estadual 7.452 de 26 de julho de 1991, o comércio irregular ocorre tranquilamente próximo às praças de pedágio. Além de pagar a tarifa mais cara do Brasil (R$ 35,30), segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o motorista precisa enfrentar o assédio de ambulantes enquanto aguarda na fila de veículos.

Sem pudor, os vendedores oferecem os produtos aos usuários que passam pelo local, e até guardam as mercadorias nos espaços de concreto onde estão localizadas as cabines. O tráfego a pé dos comerciantes nas praças de pedágio pode colocar em risco a própria segurança e também dos motoristas.

Na praça do km 33 da Imigrantes, o comércio irregular resultou no descarte irregular de lixo na pista, além de garrafas de água colocadas nos próprios cones que separam as cabines.

Questionada sobre os problemas encontrados nesta quarta-feira no SAI, a Ecovias disse que todos os pontos citados “já estão sendo tratados pelas equipes da concessionária, que tem prazos para atendimento de acordo com os parâmetros contratuais”. A empresa não informou a periodicidade de limpeza das rodovias, e nem quais ações são realizadas para proibir o comércio irregular nas praças de pedágio.

A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), responsável pela fiscalização do cumprimento dos contratos de concessão das estradas paulistas, não respondeu os questionamentos do Diário até o fechamento desta edição.