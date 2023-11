Santo André entrega 1ª ponte do Complexo Sta.Teresinha

A nova ponte erguida na Avenida dos Estados foi entregue hoje pela Prefeitura de Santo André. A obra faz parte do Complexo Santa Teresinha. O viário, localizado próximo do Terminal Prefeito Saladino, facilitará o acesso ao bairro para o motorista que utiliza o Viaduto Presidente Castelo Branco e segue pela Alameda Martins Fontes.

Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), a abertura da ponte ao tráfego permite o avanço das próximas etapas do projeto.

“Estamos inaugurando esta ponte porque, para que as estruturas dos dois novos viadutos do Complexo Santa Teresinha sejam implantadas, é necessário demolir a ponte antiga. Desta forma será possível dar continuidade à obra e fixar as estacas”, explicou. “As estacas dos novos viadutos já estão chegando na ponte antiga, que precisou ser inutilizada para evolução em geral da obra”, completou o prefeito.

Durante a inauguração, Paulo Serra anunciou que no início de dezembro ocorrerá a abertura parcial do Viaduto Presidente Castelo Branco, que foi interditado em novembro de 2022 para obras de recuperação estrutural. Atualmente, a via está completamente fechada na direção da Avenida Prestes Maia e funcionando com duas faixas no sentido Avenida dos Estados.

“Vamos conseguir antecipar a abertura do Viaduto Castelo Branco para o início de dezembro. A conclusão da obra será em abril, mas no mês que vem já vamos liberar o tráfego para voltar a ter um fluxo no sentido Prestes Maia e na direção do bairro”, complementou o prefeito Paulo Serra. O viaduto continuará liberado apenas para veículos leves.

Paulo Serra destacou a importância do Complexo Santa Teresinha. “Este é o pior gargalo do ponto de vista de volumetria de veículos da cidade de Santo André e um dos mais volumosos da Região Metropolitana, por fazer a conexão deste eixo entre a Avenida dos Estados com São Paulo, Corredor ABD, Porto de Santos, Rodoanel e Aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Sabemos que a interdição do Viaduto Castelo Branco causa um impacto na cidade e é um grande desafio reformá-lo e manter o fluxo de circulação funcionando. Por isso estamos fatiando as entregas, com equipes trabalhando até à noite”, detalha Paulo Serra.

ANDAMENTO DA OBRA

Serão construídos dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, visando reduzir o número de cruzamentos em nível e melhorar a fluidez dos motoristas que trafegam nas duas direções do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.

Além disso, as novas pistas do Complexo Viário Santa Teresinha vão contar com acessibilidade para pedestres e ciclistas, garantindo maior segurança viária, e está prevista a construção de um parque linear sob os viadutos.

O custo de todas as intervenções, que incluem o reforço estrutural do viaduto, criação das pistas elevadas que irão eliminar os cruzamentos existentes e a construção do parque linear, é de R$ 145 milhões. O pacote de intervenções de mobilidade conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).