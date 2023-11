Heloisa Périssé revela quase ter morrido após engasgar em restaurante

A atriz e comediante Heloisa Périssé contou que quase morreu quando engasgou com um pedaço de frango em um restaurante em que jantava com uma amiga. A declaração foi dada ao programa Otalab, programa comandado por Otaviano Costa.

"Na hora em que botei um pedaço de frango na boca, acho que respirei junto e tapou minha glote", disse a atriz.

Heloísa descreveu como foi a sensação de ter o pedaço de frango entalado em sua garganta. "Você não consegue tossir, não consegue falar? Se não fosse por uma amiga minha que percebeu, eu teria morrido. Ela veio por trás de mim, fez aquela manobra (de Heimlich, um procedimento para tratar a obstrução das vias aéreas), eu consegui expelir e voltei a respirar. Foi traumático."

A atriz afirmou que, após o ocorrido, descobriu que isso é mais normal do que as pessoas pensam e que os donos de estabelecimentos deveriam treinar seus funcionários para lidar com esse tipo de situação, que pode levar uma pessoa à morte.

"Os donos de restaurantes deviam começar a se atentar seriamente para esse fato. Acho que deveria ser exigido dos donos de estabelecimentos que todo garçom, ao ser contratado, deveria saber fazer essa manobra", opinou.

Heloísa afirmou que o engasgo lhe trouxe muito mais medo do que o câncer que enfrentou há alguns anos. "Se alguém me perguntar sobre experiência de morte que tive na vida, se foi a questão que passei (com o câncer), eu respondo que não. Foi esse engasgo."