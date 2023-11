FIlha de Ana Maria Braga dá à luz à quarta filha em parto humanizado cercada pela família

Ana Maria Braga ganhou mais um netinho na família essa semana! Mariana Maffeis, primogênita da apresentadora, deu à luz à sua quarta filha e compartilhou registros do emocionante momento em suas redes. O parto aconteceu em sua casa cercado pela família.

Mariana é mãe de Joana, de 12 anos de idade, Maria, de nove anos de idade - de sua relação com o ex, Paschoal Feola - e Varuna, de dois anos de idade, de seu atual relacionamento com professor de ioga colombiano Badarik González.

A praticante e professora de ioga postou junto com as fotos, um texto contando sobre sua experiência:

Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos, começou.

Ela contou que a bebê chegou ao mundo em casa e cercada pela família:

Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar. Chegou a neném, mágica, como todas nós, mães, insistimos em sentir em verdades tornadas indeléveis pelos instantes desdobrados no tempo infinito e cravejados na malha espiritual que é fundamento de tudo o que é real. Nascer é estar em corpo e espírito; coragem pura. Nasceu você!

Ela ainda elogiou o marido e pai da criança por sua dedicação:

Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas Badarik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante.

E finalizou, sem detalhar o dia exato que a bebê chegou ao mundo nem o nome escolhido para batizá-la:

Sejamos todos abençoados e iluminados. Que cada consciência humana seja presente de si. Que a cada passo possamos meditar em nossas funções transcendentais de labor, união e expansão evolutiva. Bem-vinda, neném linda! Hare Krsna.

Ana Maria não acompanhou o nascimento da netinha porque está em Dubai com Louro Mané na preparação de reportagens especiais em comemoração aos 24 anos de seu programa, o Mais Você.