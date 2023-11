Primeiro trailer de Madame Teia mostra Dakota Johnson no universo de Homem-Aranha

O primeiro trailer de Madame Teia foi lançado nesta quarta-feira, dia 15. O novo filme do universo de Homem-Aranha tem Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Emma Roberts no elenco.

Na prévia, Johnson aparece como a personagem principal, uma mulher que tem a capacidade de prever o futuro e voltar no tempo. Ela é vista em uma cama de hospital, conectada a aparelhos, e é abordada por um grupo de pessoas que precisam de sua ajuda.

O vídeo também mostra Sweeney como Julia Carpenter, uma jovem que ganha os poderes da Mulher-Aranha. Ela é vista lutando contra um grupo de vilões, incluindo a Madame Teia.

A expectativa é que o filme explore o multiverso, apresentando diferentes versões de personagens do universo do Homem-Aranha, como a que carrega o nome do novo longa, que ao invés de ser a heroína, é a vilã!

Madame Teia já foi recebida com reações positivas dos fãs só pelo trailer. Muitos elogiaram a atuação de Dakota Johnson e a direção de S.J. Clarkson. Outros também ficaram animados com a possibilidade de ver a personagem conectada com o multiverso.

Dakota Johnson está incrível como Madame Teia. Ela parece perfeita para o papel!, disse um internauta no X.

O trailer de Madame Teia parece muito promissor. Estou animado para ver mais da personagem e do universo que ela habita., comentou outro.

O filme estreará nas telonas brasileiras em 16 de fevereiro de 2024! Animados?