Com fratura diagnosticada pelo Vasco, Orellano engessa local após consultar médico argentino

O atacante Lucca Orellano não deve mais reforçar o Vasco nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O clube informou, nesta quarta-feira, que foi diagnosticada uma fratura no quarto metacarpo direito (mão) durante o confronto com o Cuiabá, que aconteceu no dia 2 de janeiro, pela competição nacional.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube. Na postagem, o departamento médico informou que existiam três possibilidades para tratar a contusão. O atleta optou pela imobilização do local após consultar um médico da Argentina.

O clube não estabeleceu um prazo para o atacante voltar a jogar. A previsão de recuperação total para um jogador que sofre esse tipo de lesão está estimada em até quatro semanas.

Com 23 anos, Orellano foi contratado junto ao Vélez Sarsfield por cerca de R$ 20 milhões e chegou para ser um dos líderes da equipe. Em 24 jogos, no entanto, ele fez apenas um gol com a camisa vascaína.

O desfalque de Orellano surge num momento em que o Vasco briga para tentar evitar mais um rebaixamento na sua história. A equipe do técnico Ramón Díaz contabiliza 40 pontos e ocupa o 15º lugar. Primeiro time que ocupa a zona do descenso, o Cruzeiro tem 37 pontos a aparece na 17ª posição.

Com cinco partidas a cumprir, o Vasco vai enfrentar fora de casa o próprio Cruzeiro, o Athletico-PR e o Grêmio e recebe o Corinthians e o Red Bull Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro.