Messi e Suárez repetem duelo no clássico entre Argentina e Uruguai pelas Eliminatórias

Eles fizeram história no futebol mundial quando atuaram juntos pelo Barcelona e, nesta quinta-feira, vão travar um duelo particular quando a Argentina entrar em campo para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Protagonistas de suas seleções, Messi e Suárez terão o peso de uma atração à parte neste confronto.

Capitão da seleção argentina, o camisa dez é o maior artilheiro da competição. A marca foi alcançada após Messi balançar a rede duas vezes contra o Peru. Com 31 gols, ele desbancou justamente o centroavante Suárez (29).

A rivalidade ganha corpo pela amizade que os dois atletas carregam desde os tempos em que foram parceiros no Barcelona. Em grande fase no Grêmio, Suárez comentou sobre o duelo com o amigo Messi.

"Conversamos(com o Messi) e ele estava muito feliz. Sempre me perguntava sobre a seleção e estava muito satisfeito por ter sido eleito o melhor do mundo mais uma vez. Enfrentá-lo é sempre muito bom", comentou Suárez.

Ex-companheiros do Barcelona, eles têm planos de dividir o ataque do Inter Miami, na próxima temporada, nos Estados Unidos. O jogo desta quinta, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pode ser um dos últimos confrontos entre os artilheiros nesta competição.

Apesar de protagonistas, Messi e Suárez vivem momentos diferentes em suas seleções. Enquanto o meia-atacante ostenta a condição de intocável na equipe comandada por Lionel Scaloni, Suárez briga por uma vaga de titular no setor ofensivo com Darwin Nuñez.

Além da tradição das duas seleções, o jogo coloca em campo também as duas equipes de melhor campanha nas Eliminatórias até aqui. A Argentina aparece como líder isolada, venceu seus quatro compromissos e contabiliza 12 pontos. Já os uruguaios, têm a mesma pontuação do Brasil (sete pontos), mas ocupam a segunda colocação pelos critérios de desempate.