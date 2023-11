Yudi Tamashiro revela vício em casas de swing e bebidas alcóolicas antes de ser tornar evangélico

Yudi Tamashiro virou a página do passado e, hoje, vive uma nova vida. Contudo, algumas vezes, eles ainda recorda todas as polêmicas e períodos obscuros. Em entrevista no Podcast das Estrelas, o apresentador confessou que era viciado em casas de swing antes de se tornar evangélico.

- Quem é dos bastidores sabe das loucuras que eu fazia e tal. E hoje sou evangélico. Eu fazia [bastantes loucuras]. Eu fiquei um tempo viciado em casas de swing, e as pessoas acham que não viciam.

Yudi disse que era até conhecido nos estabelecimentos por ser figurinha tarimbada.

- Eu chegava nas casas de swing em São Paulo e o apresentador anunciava: Com vocês o Yudi Tamashiro, o Yudi do PlayStation chegou na casa de swing.

O artista também entregou que lutava contra sérios problemas por conta de bebidas alcóolicas

- Bebida para mim sempre foi o problema. Com 21 anos de idade fui parar no hospital, meu fígado já estava zoado.