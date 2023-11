Durante live de Luísa Sonza, Whindersson Nunes dispara elogio à ex-esposa e seguidores vão à loucura

Será que rolou uma saudade? Whindersson Nunes não pensou duas vezes em elogiar Luísa Sonza, sua ex-esposa, durante a live que a cantora fez na noite da última terça-feira, dia 14. Na transmissão no Instagram, a artista se maquiava enquanto falava sobre autocuidado e respondia a alguns comentários de fãs.

Só não se esperava o comentário do ex-esposo de Luísa entre as diversas mensagens dos seguidores. O humorista não se aguentou com a beleza da cantora e disparou:

Está linda você!

Os ex-pombinhos começaram a namorar em 2016, dois anos depois se casaram. E em 2020, decidiram se separar. Mas, recentemente, Luísa declarou que ainda sente ciúmes do humorista, e acrescentou que continua conversando com ele.

Desde que a artista terminou o relacionamento com Chico Moedas, os fãs torcem para que ela volte com o Whindersson. Ainda mais agora depois dessas declarações dos dois. Os seguidores não deixam de vibrar nas redes:

Eles tão deixando a gente sonhar!, disse uma internauta no X, antigo Twitter.

A volta dos dois é mais certa que sol de 45°C amanhã, brincou outro.

Será que vem aí novamente?