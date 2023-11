São Paulo terá quinto dia seguido acima dos 34ºC neste feriado; previsão é de 36ºC

O feriado da Proclamação da República na capital paulista será o quinto dia consecutivo com máxima acima dos 34ºC. Já é o oitavo dia em que as temperaturas ultrapassam os 31°C. A previsão é de que os termômetros marquem 36°C, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

No decorrer do dia, o sol e o calor intenso predominam. Entre o fim da tarde e o início da noite, a combinação entre calor e a brisa marítima forma áreas de instabilidade que provocam pancadas isoladas com trovoadas, de curta duração.

Segundo o CGE, a onda de calor segue nos próximos dias, com probabilidade de novos recordes de temperatura até quinta-feira, 16.

Há previsão de retorno de chuvas mais fortes entre o sábado, 18, e a segunda, 20, com grandes volumes de precipitação.