Ex-assistente de Will Smith entrega que flagrou ator fazendo sexo com colega de Um Maluco no Pedaço

É eita atrás de vixe! Ao que parece, a vida íntima de Will Smith segue virando alvo de notícias. Isso porque, logo após Jada Pinkett Smith afirmar que está separada secretamente do astro há sete anos, o ex-assistente do ator entregou que já o viu fazendo sexo anal no camarim com um colega da série Um Maluco no Pedaço.

Durante sua participação no programa Unwine, Brother Bilaal contou que encontrou Smith em momento íntimo com Duane Martin.

- Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi Duane fazendo sexo anal com Will. Havia um sofá e Will estava curvado no sofá e Duane estava de pé matando-o, assassinando-o. Foi assassinato ali.

O ex-assistente ainda deu detalhes sobre o pênis do vencedor do Oscar, comparando-o com um dedinho do pé.

Sem deixar barato, Will Smith enviou ao TMZ um comunicado por meio da sua assessoria, avisando que iria processar o ex-funcionário.

Esta história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa.

Quem é Duane Martin?

O ator que teria supostamente tido relações com Smith é Duane Martin, de 58 anos de idade. Nascido no Brooklyn, nos Estados Unidos, ele já foi casado com Tisha Campbell, de Eu, A Patroa e as Crianças, e trabalhou com Will em alguns projetos, principalmente na famosa sitcom Um Maluco no Pedaço, em 1993 e 1995.