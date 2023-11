Índice CPI do Reino Unido sobe 4,6% no confronto anual de outubro, para menor nível em 2 anos

A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido avançou 4,6% em outubro ante igual mês do ano passado, no menor nível em dois anos, informou nesta quarta-feira, 15, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado representa uma forte desaceleração em relação ao avanço 6,7% em setembro e veio abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de 4,8%.

Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido ficou estável em outubro ante setembro, também inferior à projeção do mercado, de alta de 0,2%.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, subiu 0,3% em outubro ante setembro.

No confronto anual, o núcleo do CPI teve alta de 5,7% no mês passado, próximo da estimativa da FactSet, de 5,8%. Em setembro, o núcleo havia registrado alta de 6,1%.

