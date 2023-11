Marido de Ana Hickmann fala sobre tristeza e pede para rever o filho

No dia 11 de novembro de 2023, foi veiculada a notícia de que Alexandre Correa teria agredido Ana Hickmann, na casa deles em Itu, São Paulo. Inicialmente, ele negou a agressão, mas, de acordo com o boletim de ocorrência feito por Ana Hickmann no dia do incidente, ao qual o G1 teve acesso, ela afirma o braço prensado.

A situação teria acontecido na cozinha da casa da família, por volta das 15h30, e o filho deles estaria junto e ficou assustado. Quatro dias depois, nesta quarta-feira, dia 15, Alexandre voltou a se pronunciar no Instagram, afirmando tristeza e pedindo para rever o herdeiro de nove anos de idade.

Oxóssi, caçador de uma flecha só, filho de Oxalá e Yemanjá, tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!