Bárbara vence quinta temporada de MasterChef Profissionais

Não de outra, Bárbara é a campeã da quinta temporada do MasterChef Profissionais, reality da Band TV. Na última terça-feira, dia 14, a chef de cozinha de Brasília disputou contra Franklin e levou a melhor.

No desafio final, os participantes tiveram que preparar seis prato: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Sendo obrigatório o uso da brasa.

Bárbara entregou aos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça o menu Afeto, inspirado no nome de seu restaurante no Distrito Federal, que incluía duas entradas de vinagrete de polvo e croquete de vatapá. Os pratos principais eram compostos por cupim na cerveja preta e farofa de torresmo. Para fechar com chave de ouro, ela preparou compota de abacaxi com capim-limão e bolo de fubá com creme de canela.

Além do troféu, Bárbara também conquistou a admiração dos chefs. Helena Rizzo, de que ela foi estagiária no início da carreira, não escondeu a emoção.